В Соединенном Королевстве планируют заменить флот больших и дорогих эсминцев меньшими, бюджетными судами, которые смогут закрывать необходимые потребности в возможностях.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Британское правительство во вторник должно раскрыть план инвестиций в оборону, в рамках которого речь идет о замене флота дорогих эсминцев Type 45 меньшими и бюджетными судами, условно получившими название "основное боевое судно".

Неназванный собеседник в кругах безопасности говорит, что это выглядит "наиболее прагматичным решением".

Модель судна-замены еще даже не имеет названия, но по замыслу это должно быть судно с экипажем, меньше эсминца, вероятно, подобное Type 31. Корабль будет иметь способности для сбивания вражеских ракет и дронов и ожидаемо будет привлекаться в комплексе с беспилотными средствами, в рамках многоуровневой противовоздушной обороны.

Первые экземпляры теоретически могут поступить на вооружение в начале 2030-х годов. Собеседник говорит, что фактически меньшие суда смогут выполнять те же функции, что Type 45, но будут стоить вдвое дешевле.

В то же время Британия, согласно этим планами, вероятно, откажется от приобретения эсминца нового поколения Type 83, еще более дорогого, чем Type 45.

План оборонных инвестиций стал причиной отставки предыдущего министра обороны Джона Хили, а также его заместителя по вооруженным силам.

Запланированный объем финансирования критиковали как недостаточный и чиновники, и военные.

Ожидаемая публикация противоречивого документа уже после отставки правительства Кира Стармера может вызвать напряженность в отношениях с его преемником – который, возможно, захочет пересмотреть расходы на оборону, когда займет должность премьера.