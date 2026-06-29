Глава МЗС Німеччини їде у США, говоритиме з Рубіо й про Україну

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль має зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо у понеділок на початку своєї поїздки до Північної та Південної Америк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Очікується, що під час зустрічі з Рубіо основна увага буде приділена питанню розподілу навантаження в рамках альянсу НАТО, оскільки Вашингтон дедалі частіше висловлює незадоволення чинною системою.

Ці переговори відбудуться напередодні запланованого на липень саміту НАТО в Анкарі.

Перед від’їздом Вадефуль наголосив на необхідності єдності в західному військовому альянсі, зазначивши: "Наша євроатлантична безпека вирішальним чином залежить від того, чи будемо ми в НАТО й надалі стояти пліч-о-пліч так само рішуче, як це робили дотепер".

Речник Міністерства закордонних справ зазначив, що переговори Вадефуля з Рубіо також стосуватимуться питання подальшої підтримки України, яка бореться проти багаторічної російської агресії.

Також на порядку денному, ймовірно, буде повторна ескалація напруженості між США та Іраном, причому обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму припинення вогню навіть після підписання рамкової угоди, спрямованої на закріплення перемир’я.

Після зустрічі з Рубіо Вадефуль планує у понеділок після обіду вирушити до столиці Парагваю, Асунсьйона, для участі у саміті МЕРКОСУР, який відбудеться у вівторок. Також заплановані переговори в Аргентині та Бразилії.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч з Рубіо, під час якої, зокрема, йшлося про останні масовані російські удари і успіхи України на полі бою.

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