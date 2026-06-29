Глава МИД Германии едет в США, будет говорить с Рубио и об Украине

Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль должен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио в понедельник в начале своей поездки в Северную и Южную Америку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ожидается, что во время встречи с Рубио основное внимание будет уделено вопросу распределения нагрузки в рамках НАТО, поскольку Вашингтон все чаще выражает недовольство действующей системой.

Эти переговоры состоятся накануне запланированного на июль саммита НАТО в Анкаре.

Перед отъездом Вадефуль подчеркнул необходимость единства в западном военном альянсе, отметив: "Наша евроатлантическая безопасность решающим образом зависит от того, будем ли мы в НАТО и в дальнейшем стоять бок о бок так же решительно, как это делали до сих пор".

Представитель Министерства иностранных дел отметил, что переговоры Вадефуля с Рубио также будут касаться вопроса дальнейшей поддержки Украины, которая борется против многолетней российской агрессии.

Также на повестке дня, вероятно, будет повторная эскалация напряженности между США и Ираном, причем обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня даже после подписания рамочного соглашения, направленного на закрепление перемирия.

После встречи с Рубио Вадефуль планирует в понедельник после обеда отправиться в столицу Парагвая, Асунсьон, для участия в саммите МЕРКОСУР, который состоится во вторник. Также запланированы переговоры в Аргентине и Бразилии.

Напомним, недавно министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с Рубио, во время которой, в частности, речь шла о последних массированных российских ударах и успехах Украины на поле боя.

СМИ также сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп в частном разговоре посоветовал президенту Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России.

Кроме того, по данным FT, Трамп рассказал Зеленскому, что он был поражен последними военными успехами Киева.