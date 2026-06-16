Сибіга розповів Рубіо про удари РФ і успіхи України на полі бою

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо, під час якої, зокрема, йшлося про останні масовані російські удари і успіхи України на полі бою.

Про це український міністр написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч Сибіги і Рубіо відбулася на полях саміту G7 в Ев'яні, де також перебувають президенти України і США.

Як зазначив глава українського МЗС, він зустрівся з Рубіо "для обміну думками напередодні запланованих зустрічей наших лідерів".

Зокрема, він привітав держсекретаря з укладенням угоди між США та Іраном, а також висловив сподівання, що вона забезпечить безпеку в регіоні та стабільність на енергетичних ринках.

"Я ще раз наголосив на сподіванні президента Зеленського, що ця угода створить можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України", – додав Сибіга.

Крім того, на зустрічі говорили про "шляхи просування мирного процесу". У цьому контексті Сибіга "поділився поглядом України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті привести Путіна за стіл переговорів".

"Я поінформував свого колегу про удари Путіна по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних та історичних об’єктах. Вони свідчать про те, що Москва веде війну проти віри, культурної спадщини та української ідентичності. Я також поінформував секретаря Рубіо про останні успіхи України на полі бою та щодо далекосяжних санкцій проти Росії", – зазначив український міністр.

Насамкінець він наголосив, що "імпульс до миру завдяки силі набирає обертів, і ми покладаємося на рішуче лідерство та залученість США".

Тим часом Дональд Трамп після прибуття у Францію на саміт G7 заявив, що Володимир Зеленський та правитель РФ Владімір Путін "відкриті щось зробити" щодо завершення війни в Україні.

У понеділок Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з Путіним на саміті G7 у Франції для переговорів щодо припинення війни, але Росія "не була готова говорити".

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон заявив Зеленського про своє бажання організувати зустріч між ним і Трампом.