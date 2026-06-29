Владу Туреччини критикують за жорсткі обмеження перед самітом НАТО

Турецький уряд піддають критиці за заходи, введені напередодні липневого саміту НАТО в Анкарі, зокрема за 13-денну заборону на публічні демонстрації, перекриття доріг, відсторонення державних службовців від роботи, поліцейські рейди, обмеження для власників магазинів тощо.

Про це повідомляє Turkish Minute, пише "Європейська правда".

На думку критиків, запроваджені обмеження порушили звичний уклад життя заради створення сприятливого іміджу саміту.

36-й саміт НАТО відбудеться 7 і 8 липня в президентському комплексі в Анкарі і збере лідерів 32 країн-членів Альянсу в Туреччині.

Адміністрація губернатора Анкари оголосила про заборону проведення мітингів, процесій, пресконференцій, голодувань, сидячих страйків, мітингів, встановлення стендів, наметів, а також розповсюдження листівок, брошур, плакатів і банерів по всьому місту з 28 червня по 10 липня, посилаючись на забезпечення безпеки саміту.

Адміністрація також повідомила, що стороннім особам і транспортним засобам буде заборонено в’їзд до зон підвищеної безпеки, зокрема до місця проведення саміту, готелів, де розмістяться делегації, та маршрутів, якими пересуватимуться прибулі офіційні особи.

Польоти дронів також будуть заборонені на всій території Анкари, за винятком випадків, коли на це буде надано дозвіл адміністрацією губернатора.

Ці обмеження викликали обурення серед мешканців, представників опозиції та оглядачів, які заявляють, що заходи безпеки у зв’язку з самітом виходять далеко за межі звичайної охорони глав держав, що прибувають, і змушують простих людей розплачуватися за дипломатичний захід.

Невдоволення посилилося після появи повідомлень про те, що державні службовці в дев’яти районах Анкари будуть відправлені в адміністративну відпустку на час тижня проведення саміту, за винятком тих, хто задіяний у забезпеченні роботи заходу або в наданні життєво важливих послуг.

Згідно з тими ж інструкціями, на тижні проведення саміту не слід планувати іспити, панельні дискусії, випускні церемонії, концерти, фестивалі та подібні публічні заходи.

"Як зупинка повсякденного життя в столиці на 13 днів може бути заходом безпеки?" – написала у своїх соцмережах опозиційна політикиня Айлін Котіл.

Селім Кунералп, колишній турецький дипломат, порівняв заходи, вжиті в Анкарі, зі своїм досвідом у Брюсселі, де часто відбуваються саміти Європейського Союзу та засідання НАТО.

Кунералп написав у X, що під час самітів у Брюсселі закриття станції метро "Шуман", розташованої під будівлею Європейської ради, часто було єдиною ознакою проведення саміту, а зустрічі на рівні міністрів практично не помічалися.

Він зазначив, що бельгійці не стали б терпіти настільки значні незручності в демократичній країні.

Уряд стверджує, що заходи безпеки є необхідними, оскільки Туреччина стикається з нападами з боку екстремістських угруповань, а також тому, що саміти за участю глав держав вимагають забезпечення безпеки.

За словами офіційних осіб, ці заходи спрямовані на підтримання громадського порядку, запобігання злочинам та захист прав і свобод громадян, а також на забезпечення безпеки делегацій, повідомила адміністрація губернатора Анкари.

Однак критика посилилася після появи повідомлень про "косметичні" приготування в місті.

Поліція звернулася до муніципалітетів із проханням прибрати безпритульних собак з вулиць.

Крім того, власникам магазинів було наказано не створювати "візуальне забруднення" перед самітом.

Відомо, що Туреччина планує перетворити свою столицю на "фортецю", яка буде захищена системами протиракетної оборони та винищувачами, напередодні саміту НАТО.