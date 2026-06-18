В Анкарі розпорядились прибрати з вулиць безпритульних собак перед самітом НАТО

Поліція Анкари доручила муніципалітетам турецької столиці провести вилов безпритульних собак напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня.

Про це повідомляє Turkish Minute з посиланням на офіційний лист, інформує "Європейська правда".

Департамент поліції Анкари надіслав цей лист до Генерального управління з охорони природи та національних парків, муніципалітету Анкари та кількох районних муніципалітетів напередодні 36-го саміту НАТО.

У документі місцеві органи влади просять прибрати безпритульних собак з маршрутів, якими рухатимуться делегації саміту, а також з околиць місць проведення заходу, аеропортів та готелів, де зупиняться учасники.

Згідно з листом, тварин слід виловити до початку саміту таким чином, щоб не допустити жодних перешкод у проведенні заходів, пов’язаних із самітом.

Департамент поліції також доручив муніципалітетам виділити персонал для роботи на місцях під час заходу.

У 2024 році Туреччина ухвалила суперечливий закон, який розширює повноваження муніципалітетів щодо вилову безпритульних собак з вулиць та їх розміщення в притулках.

Організації з захисту прав тварин та опозиційні політики розкритикували цей закон, попередивши, що він може призвести до масового утримання або вбивства тварин, тоді як уряд заявив, що цей захід є необхідним для вирішення проблем безпеки та покращення контролю за чисельністю безпритульних собак.

Також стало відомо, що Туреччина планує перетворити свою столицю на "фортецю", яка буде захищена системами протиракетної оборони та винищувачами, напередодні саміту НАТО.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.