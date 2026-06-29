Власти Турции критикуют за жесткие ограничения перед саммитом НАТО

Турецкое правительство критикуют за меры, введенные накануне июльского саммита НАТО в Анкаре, в частности за 13-дневный запрет на публичные демонстрации, перекрытие дорог, отстранение государственных служащих от работы, полицейские рейды, ограничения для владельцев магазинов и тому подобное.

Об этом сообщает Turkish Minute, пишет "Европейская правда".

По мнению критиков, ограничения нарушили привычный уклад жизни ради создания благоприятного имиджа саммита.

36-й саммит НАТО состоится 7 и 8 июля в президентском комплексе в Анкаре и соберет лидеров 32 стран-членов Альянса в Турции.

Администрация губернатора Анкары объявила о запрете проведения митингов, процессий, пресс-конференций, голодовок, сидячих забастовок, митингов, установки стендов, палаток, а также распространения листовок, брошюр, плакатов и баннеров по всему городу с 28 июня по 10 июля, ссылаясь на обеспечение безопасности саммита.

Администрация губернатора также сообщила, что посторонним лицам и транспортным средствам будет запрещен въезд в зоны повышенной безопасности, в частности к месту проведения саммита, гостиницам, где разместятся делегации, и маршрутам, по которым будут передвигаться прибывшие официальные лица.

Полеты дронов также будут запрещены на всей территории Анкары, за исключением случаев, когда на это будет предоставлено разрешение администрацией губернатора.

Эти ограничения вызвали возмущение среди жителей, представителей оппозиции и обозревателей, которые заявляют, что меры безопасности в связи с саммитом выходят далеко за пределы обычной охраны прибывающих глав государств и заставляют простых людей расплачиваться за дипломатическое мероприятие.

Недовольство усилилось после появления сообщений о том, что государственные служащие в девяти районах Анкары будут отправлены в административный отпуск на время недели проведения саммита, за исключением тех, кто задействован в обеспечении работы саммита или в предоставлении жизненно важных услуг.

Согласно тем же инструкциям, на неделе проведения саммита не следует планировать экзамены, панельные дискуссии, выпускные церемонии, концерты, фестивали и подобные публичные мероприятия.

"Как остановка повседневной жизни в столице на 13 дней может быть мерой безопасности?" – написала в своих соцсетях оппозиционный политик Айлин Котил.

Селим Кунералп, бывший турецкий дипломат, сравнил меры, принятые в Анкаре, со своим опытом в Брюсселе, где часто проходят саммиты Европейского Союза и заседания НАТО.

Кунералп написал в X, что во время саммитов в Брюсселе закрытие станции метро "Шуман", расположенной под зданием Европейского совета, часто было единственным признаком проведения саммита, а встречи на уровне министров практически не замечались.

Он отметил, что бельгийцы не стали бы терпеть столь значительные неудобства в демократической стране.

Правительство утверждает, что меры безопасности являются необходимыми, поскольку Турция сталкивается с нападениями со стороны экстремистских группировок, а также потому, что саммиты с участием глав государств требуют обеспечения безопасности.

По словам официальных лиц, эти меры направлены на поддержание общественного порядка, предотвращение преступлений и защиту прав и свобод граждан, а также на обеспечение безопасности делегаций, сообщила администрация губернатора Анкары.

Однако критика усилилась после появления сообщений о "косметических" приготовлениях в городе.

Полиция обратилась к муниципалитетам с просьбой убрать бездомных собак с улиц.

Кроме того, владельцам магазинов было приказано не создавать "визуальное загрязнение" перед саммитом.

Известно, что Турция планирует превратить свою столицу в "крепость", которая будет защищена системами противоракетной обороны и истребителями, накануне саммита НАТО.