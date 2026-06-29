У Литві хочуть визначити, як працюватиме Сейм під час воєнного стану

Голова Сейму Литви Юозас Олекас пропонує врегулювати порядок роботи парламенту під час мобілізації або воєнного стану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Голова Сейму, який зареєстрував поправки до його статуту, прагне створити гнучкий і оперативний правовий механізм, що дозволить парламентарям своєчасно реагувати на розвиток ситуації та ухвалювати необхідні рішення. Тому пропонується відмовитися від вимог, притаманних звичайній процедурі проведення позачергових сесій, які не є виправданими під час мобілізації або воєнного стану.

У разі схвалення Сеймом будуть скасовані формальні адміністративні обмеження: обмеження тривалості сесії, обов’язкові перерви між позачерговими засіданнями, а також вимога розглядати під час позачергового засідання лише питання, подані їхніми ініціаторами.

Якщо під час сесії Сейму буде оголошено мобілізацію або введено воєнний стан, пленарні засідання парламенту проводитимуться щонайменше раз на місяць.

"Ця пропозиція подається з урахуванням досвіду воєнного стану в Україні, який показав, що робота парламенту та організація засідань часто порушуються через фактори, пов’язані з воєнним станом та викликами у сфері безпеки. Поправка має на меті забезпечити більш гнучке регулювання організації засідань та зменшити потенційні загрози безпеці, що виникають через часті збори депутатів Сейму на засіданнях в екстремальних умовах", – зазначає Олекас у пояснювальній записці до документа.

Вносячи зміни до статуту, він також пропонує встановити процедуру, згідно з якою, якщо президент скликає позачергову сесію Сейму, парламент, схваливши або скасувавши рішення глави держави про оголошення мобілізації чи введення воєнного стану, міг би, за необхідності, ухвалити рішення про продовження позачергової сесії.

У таких критичних ситуаціях тривалість позачергової сесії не обмежуватиметься – вона може тривати до початку чергової сесії. Депутати Сейму отримуватимуть повідомлення про позачергові сесії не пізніше ніж за чотири години до їхнього початку. Аналогічно пропонується врегулювати скликання позачергової сесії з ініціативи Сейму для вирішення питань мобілізації або воєнного стану.

Чинний статут передбачає, що у разі оголошення мобілізації або введення воєнного стану під час сесії Сейму засідання проводяться лише за рішенням парламентського правління, але не рідше ніж один раз на тиждень. Розклад засідань сесії Сейму не складається та не затверджується під час мобілізації або воєнного стану.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна "хорошими темпами" рухається до загальної військової повинності.

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Президент Литви Гітанас Науседа висловився на підтримку ідеї про запровадження загальної військової повинності, однак вважає, що для цього потрібно підготуватися належним чином.