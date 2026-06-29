В Литве хотят определить, как будет работать Сейм во время военного положения

Председатель Сейма Литвы Юозас Олекас предлагает урегулировать порядок работы парламента во время мобилизации или военного положения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Председатель Сейма, который зарегистрировал поправки в его устав, стремится создать гибкий и оперативный правовой механизм, который позволит парламентариям своевременно реагировать на развитие ситуации и принимать необходимые решения. Поэтому предлагается отказаться от требований, присущих обычной процедуре проведения внеочередных сессий, которые не являются оправданными во время мобилизации или военного положения.

В случае одобрения Сеймом будут отменены формальные административные ограничения: ограничение продолжительности сессии, обязательные перерывы между внеочередными заседаниями, а также требование рассматривать во время внеочередного заседания только вопросы, представленные их инициаторами.

Если во время сессии Сейма будет объявлена мобилизация или введено военное положение, пленарные заседания парламента будут проводиться минимум раз в месяц.

"Это предложение подается с учетом опыта военного положения в Украине, который показал, что работа парламента и организация заседаний часто нарушаются из-за факторов, связанных с военным положением и вызовами в сфере безопасности. Поправка имеет целью обеспечить более гибкое регулирование организации заседаний и уменьшить потенциальные угрозы безопасности, возникающие из-за частых собраний депутатов Сейма на заседаниях в экстремальных условиях", – отмечает Олекас в пояснительной записке к документу.

Внося изменения в устав, он также предлагает установить процедуру, согласно которой, если президент созывает внеочередную сессию Сейма, парламент, одобрив или отменив решение главы государства об объявлении мобилизации или введении военного положения, мог бы, при необходимости, принять решение о продлении внеочередной сессии.

В таких критических ситуациях продолжительность внеочередной сессии не будет ограничиваться – она может продолжаться до начала очередной сессии. Депутаты Сейма будут получать уведомления о внеочередных сессиях не позднее чем за четыре часа до их начала. Аналогично предлагается урегулировать созыв внеочередной сессии по инициативе Сейма для решения вопросов мобилизации или военного положения.

Действующий устав предусматривает, что в случае объявления мобилизации или введения военного положения во время сессии Сейма заседания проводятся только по решению парламентского правления, но не реже одного раза в неделю. Расписание заседаний сессии Сейма не составляется и не утверждается во время мобилизации или военного положения.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна "хорошими темпами" движется к всеобщей воинской повинности.

В Литве вступил в силу новый порядок обязательной начальной военной службы, целью которого является увеличение количества призывников. Согласно ему, молодежь призывается на военную службу сразу после окончания школы. В этом году в Литве пять тысяч юношей будут проходить обязательную военную службу, еще три тысячи – будут добровольцами.

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался в поддержку идеи о введении всеобщей воинской повинности, однако считает, что для этого нужно подготовиться должным образом.