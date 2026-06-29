Прем'єр Чехії хотів би, щоб президент великодушно відмовився від поїздки на саміт НАТО

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що президента Петра Павела включили до складу делегації на саміті НАТО, але він би волів, щоб глава держави відмовився від поїздки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Як оголосив Бабіш, міністр закордонних справ Петр Мацінка включив президента Петра Павела та його супровід до складу делегації, яка вирушить на саміт Організації Північноатлантичного договору в Анкарі в п’ятницю.

За словами Бабіша, президент, з яким уряд вже кілька місяців веде суперечку щодо його прохання взяти участь у форумі, міг би проявити великодушність і не відвідувати саміт цього року, попри рішення Конституційного суду. Він міг би поїхати наступного року, додав він.

Бабіш знову обґрунтував позицію уряду відмінним поглядом на головні теми саміту, а саме на фінансування оборони та подальшу підтримку України, на яку напала Росія. "Нам потрібні кошти для чеського бюджету, позиція президента тут може бути іншою", – сказав він.

"Було б найкраще, якби президент не наполягав на своїй участі; ми готові заявити, що президент може представляти Чехію на саміті НАТО наступного року", – зазначив прем’єр-міністр. За його словами, уряд переконаний, що його представники мають бути присутніми як на неформальній вечері, так і на офіційних зустрічах наступного дня.

Минулого тижня уряд Чехії заявив, що включить президента Петра Павела до складу офіційної делегації країни на липневому саміті НАТО в Анкарі після того, як до цього урядовців зобов’язав Конституційний суд країни.

Більше про конфлікт між чеським урядом та президентом читайте у матеріалі: Відсторонення від НАТО: чому атака на президента Павела веде до орбанізації Чехії.