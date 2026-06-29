Премьер Чехии хотел бы, чтобы президент великодушно отказался от поездки на саммит НАТО

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что президент Чехии Петр Павел был включен в состав делегации на саммите НАТО, но он предпочел бы, чтобы глава государства отказался от поездки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Как объявил Бабиш, министр иностранных дел Петр Мацинка включил президента Петра Павела и его сопровождение в состав делегации, которая отправится на саммит Организации Североатлантического договора в Анкаре в пятницу.

По словам Бабиша, президент, с которым правительство уже несколько месяцев ведет спор по поводу его просьбы принять участие в форуме, мог бы проявить великодушие и не не посещать саммит в этом году, несмотря на решение Конституционного суда. Он мог бы поехать в следующем году, добавил он.

Бабиш вновь обосновал позицию правительства различиями во взглядах на главные темы саммита, а именно на финансирование обороны и дальнейшую поддержку Украины, на которую напала Россия. "Нам нужны средства для чешского бюджета, позиция президента здесь может быть иной", – сказал он.

"Было бы лучше всего, если бы президент не настаивал на своем участии; мы готовы заявить, что президент может представлять Чехию на саммите НАТО в следующем году", – отметил премьер-министр. По его словам, правительство убеждено, что его представители должны присутствовать как на неформальном ужине, так и на официальных встречах на следующий день.

На прошлой неделе правительство Чехии заявило, что включит президента Петра Павела в состав официальной делегации страны на июльском саммите НАТО в Анкаре после того, как к этому правительственных чиновников обязал Конституционный суд страны.

Подробнее о конфликте между чешским правительством и президентом читайте в материале: Отстранение от НАТО: почему атака на президента Павела ведет к "орбанизации" Чехии.