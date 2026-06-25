В уряді Чехії погодилися включити президента до офіційної делегації на саміті НАТО

Уряд Чехії включить президента Петра Павела до складу офіційної делегації країни на липневому саміті НАТО в Анкарі після того, як до цього урядовців зобов’язав Конституційний суд країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Андрей Бабіш, якого цитують České Noviny.

Перед від’їздом на Конференцію з відновлення України в Гданськ Бабіш заявив журналістам, що глава МЗС Петр Мацінка надішле запит на розширення делегації на саміт НАТО в Анкарі, включивши до неї президента.

"Міністр закордонних справ Мацінка сьогодні надішле заявку до НАТО, а президент Петр Павел увійде до складу делегації разом із супроводом", – сказав прем’єр.

За його словами, технічні питання, пов’язані з участю президента, уряд розгляне на засіданні в понеділок.

Заява Бабіша пролунала після того, як у середу Конституційний суд Чехії зобов'язав уряд забезпечити участь Павела у липневому саміті НАТО в Анкарі, задовольнивши позов глави держави.

Бабіш, коментуючи рішення суду, заявив, що йому прикро за цю ситуацію, яка, на його думку, зашкодить репутації Чехії за кордоном.

"Ми знову опинимося в заголовках ЗМІ по всьому світу з повідомленнями про те, які ми смішні, і, звісно, це вина пана президента", – заявив глава уряду.

Нагадаємо, уряд та президент Чехії кілька місяців сперечалися щодо того, хто представлятиме країну на саміті НАТО в Туреччині. Прем'єр-міністр назвав нелогічною участь глави держави у саміті Альянсу попри те, що в минулому як прем'єр-міністри, так і президенти відвідували ці заходи від імені Чехії.

Уряд Бабіша спочатку виключив Павела зі складу офіційної делегації, що призвело до подання Павелом судового позову.