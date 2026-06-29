У Парижі пасажира оштрафували на 150 євро за перевезення телевізора в метро

Оператор громадського транспорту Парижа RATP оштрафував пасажира на 150 євро за перевезення телевізора в метро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

У неділю, 28 червня, на станції "Конкорд" пасажира оштрафували за перевезення "небезпечного або незручного" предмета, коли він віз додому на громадському транспорті телевізор, придбаний у торговельній мережі Fnac.

Коробка мала розміри 150 см у довжину, 90 см у ширину та 15 см у товщину. На думку контролерів, з якими він зіткнувся під час поїздки, вона була занадто великою.

Розчарування оштрафованого пасажира поділили багато інтернет-користувачів у соціальних мережах – через рік після скандалу, спричиненого штрафом, накладеним на пасажира, який перевозив у метро рослину. Зіткнувшись із хвилею обурення, RATP тоді скасувала своє рішення та відшкодувала йому кошти, а також внесла зміни до правил на своєму вебсайті.

Тоді були вказані конкретні розміри дозволеного багажу, але вони виявилися надто суворими, що унеможливлювало перевезення великих валіз. Нові правила ґрунтуються більше на здоровому глузді, але залишають простір для тлумачення. Загалом, "дозволено перевозити пакунки, сумки або багаж, які ви можете нести самостійно, за умови, що вони не заважають іншим пасажирам або їхньому пересуванню".

Однак RATP зазначає, що перевезення "предметів, пакунків, сумок або багажу, які можуть становити небезпеку, заважати або створювати незручності для пасажирів через їхній характер, кількість або неналежне пакування", може каратися штрафом. RATP наводить кілька прикладів – від газових балонів до розкладених велосипедів та "побутової техніки", не вказуючи при цьому розмірний поріг, за яким предмет вважається громіздким.

У відповідь на запит представники компанії ще раз наголосили, що порушення, пов’язане з перевезенням "небезпечного або незручного предмета", дійсно карається штрафом у розмірі 150 євро, і що ці правила "вирішують реальну проблему", з огляду на те, що "габаритні предмети є справжнім джерелом роздратування для наших пасажирів, які регулярно скаржаться на них".

У будь-якому разі пасажири, які отримали штрафний талон, мають можливість оскаржити штраф у службі підтримки клієнтів протягом трьох місяців, додала RATP, зазначивши, що розглядає всі звернення "ретельно, серйозно та оперативно".

У соціальних мережах багато пасажирів критикують надмірно суворий підхід, застосований у випадку з цим пасажиром із телевізором, підкреслюючи парадокс: з одного боку, парижан заохочують відмовлятися від автомобілів, а з іншого – не дозволяють їм їздити в метро з покупками. Інші також розуміють, що перевезення громіздких предметів може бути незручним у години пік. Проте в цьому випадку штраф було накладено в неділю о 16:00.

Торік пасажирку потяга Париж – Ванн оштрафували на 110 євро після скарг інших пасажирів на її кота Моне, який голосно нявкав.

Крім того, національний залізничний оператор Франції SNCF встановив правила дій на випадок потрапляння тварини на колії через два роки після гучного випадку, коли поїзд переїхав кошеня.