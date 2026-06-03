В ЄС висловились про ідею об'єднання Молдови з Румунією як способу євроінтеграції

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос прокоментувала можливість об’єднання Молдови з Румунією як способу, яким країна може приєднатись до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кос заявила в інтерв’ю TVR Moldova.

Єврокомісарка наголосила, що місце Республіки Молдова – в ЄС, але те, як відбуватиметься інтеграція, залежить виключно від волі молдовських громадян.

"Є кілька чітких моментів. Молдова продемонструвала сильне бажання вступити до ЄС. Пройти цей складний процес нелегко, але Молдова обрала цей шлях. Друге – це те, що для Молдови є місце в ЄС, і в цьому немає жодних сумнівів. Як це відбудеться, вирішуватимуть громадяни Молдови", – зазначила вона.

Нещодавно молдовський віцепрем’єр Еуджен Осмокеску заявив, що Молдова розгляне можливість об’єднання з сусідньою Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований.

Молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що сценарій об'єднання Румунії з Молдовою буде можливий у той момент, коли більшість населення сусідньої країни захоче цього.

Читайте детальну статтю "ЄП" на цю тему: "Ліквідація Молдови" чи план вступу в ЄС? Навіщо Санду заговорила про приєднання до Румунії.