В ЕС высказались об идее объединения Молдовы с Румынией как способа евроинтеграции

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прокомментировала возможность объединения Молдовы с Румынией как способа, которым страна может присоединиться к ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кос заявила в интервью TVR Moldova.

Еврокомиссар подчеркнула, что место Республики Молдова – в ЕС, но то, как будет происходить интеграция, зависит исключительно от воли молдовских граждан.

"Есть несколько четких моментов. Молдова продемонстрировала сильное желание вступить в ЕС. Пройти этот сложный процесс нелегко, но Молдова выбрала этот путь. Второе – это то, что для Молдовы есть место в ЕС, и в этом нет никаких сомнений. Как это произойдет, будут решать граждане Молдовы", – отметила она.

Недавно молдовский вице-премьер Эуджен Осмокеску заявил, что Молдова рассмотрит возможность объединения с соседней Румынией, если ее путь к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован.

Молдовский президент Майя Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Румынский президент Никушор Дан заявил, что сценарий объединения Румынии с Молдовой будет возможен в тот момент, когда большинство населения соседней страны захочет этого.

Читайте подробную статью "ЕП" на эту тему: "Ликвидация Молдовы" или план вступления в ЕС? Зачем Санду заговорила о присоединении к Румынии.