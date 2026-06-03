В Єврокомісії назвали необґрунтованими анонсовані США тарифи через примусову працю

Європейська комісія в середу розкритикувала плани США ввести нові 10-відсоткові мита на товари з ЄС після того, як адміністрація Трампа дійшла висновку, що Брюссель не заборонив імпорт товарів, вироблених з використанням примусової праці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Офіс торгового представника США заявив, що хоче знову ввести 10-відсоткове мито на своїх основних торговельних партнерів – зокрема Європейський Союз, Канаду та Мексику, – після того як з’ясувалося, що вони не забезпечили дотримання законів щодо заборони товарів, виготовлених з використанням примусової праці.

"Комісія ретельно проаналізує попередні висновки розслідування та продовжить взаємодію з адміністрацією США. Проте ЄС вважає тарифи, введені на цих підставах, невиправданими", – заявив заступник головного речника ЄК Олоф Гілл.

Гілл наголосив, що ЄС у 2024 році ухвалив регламент, який забороняє товари, виготовлені з використанням примусової праці, і що ця спільна мета "ліквідації примусової праці в ланцюгах постачання" також була зазначена у спільній заяві ЄС та США від серпня минулого року.

Однак регламент ЄС щодо примусової праці почне діяти лише з грудня 2027 року. Саме це є обґрунтуванням, на яке посилається торговий представник США для застосування 10-відсоткового мита на товари, що надходять з блоку.

Йдеться про одне з двох масштабних торговельних розслідувань, які адміністрація Трампа розпочала цієї весни відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, намагаючись відновити глобальні мита президента США Дональда Трампа, скасовані Верховним судом США в лютому. Тимчасовий тариф у розмірі 10%, який зараз діє, має бути застосований у липні, а потім буде введено тариф згідно зі статтею 301.

Бернд Ланге, впливовий голова комітету з питань торгівлі Європейського парламенту, заявив, що Вашингтон "відчайдушно шукає нові правові підстави для підтримки своєї тарифної політики" після поразки у Верховному суді.

Посадовець наголосив, що будь-які нові тарифи США, які перевищують ставки, передбачені торговельною угодою з ЄС, будуть неприйнятними.