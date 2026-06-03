У Трампа пропонують запровадити тарифи проти десятків країн та ЄС через примусову працю

У адміністрації американського президента Дональда Трампа хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів США, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці.

Про це йдеться у звіті Управління торгового представника США, уривки з якого опублікувало Politico, пише "Європейська правда".

Розслідування, проведене офісом торгового представника, рекомендувало запровадити мита на товари із 60 країн через їхню нездатність запровадити та забезпечити виконання законів, що забороняють товари, виготовлені з використанням примусової праці.

Зазначається, що це одне з двох масштабних торговельних розслідувань, які американська адміністрація розпочала на початку весни, намагаючись відновити глобальні тарифи Трампа, скасовані Верховним судом у лютому.

"Нездатність наших найважливіших торговельних партнерів вирішити проблему імпорту товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці, є неприйнятною. Це створює динаміку, коли американські працівники змушені конкурувати на світовому рівні за нерівних умов. Ми більше не будемо терпіти цю нерівність", – заявив торговий представник США Джеймісон Грір.

Розслідування виявило, що Європейський Союз та п'ять країн – Канада, Еквадор, Індонезія, Мексика та Пакистан – не змогли ефективно забезпечити виконання чинних законів щодо заборони примусової праці. Звіт рекомендує застосувати до них 10-відсоткове мито.

Таку ж тарифну ставку рекомендують застосувати для ще дев'яти країн, які взяли на себе зобов'язання щодо вирішення цієї проблеми шляхом підписання торговельних угод зі США. Це зокрема Тайвань, Аргентина, а також Велика Британія, яка "запровадила частковий режим" для запобігання примусовій праці у своїх ланцюгах поставок.

Інші 44 країни зіткнуться з тарифною ставкою 12,5%, включаючи таких основних торговельних партнерів США, як Японія та Південна Корея.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, оголошені торік у квітні.

Через кілька годин після ухвалення рішення Трамп заявив, що введе нове 10-відсоткове мито на імпорт до США з усіх країн, а потім підвищить його до 15%.

Тоді стало відомо, що офіс торговельного представника США готує масштабні розслідування щодо понад десятка країн згідно з розділом 301 Закону про торгівлю, в якому йдеться про "надлишкові виробничі потужності". Такі дії необхідні Вашингтону для запровадження односторонніх мит на імпорт з певних країн, які, як вважається, застосовують недобросовісну торговельну практику.