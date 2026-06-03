В Еврокомиссии назвали необоснованными анонсированные США тарифы из-за принудительного труда

Европейская комиссия в среду раскритиковала планы США ввести новые 10-процентные пошлины на товары из ЕС после того, как администрация Трампа пришла к выводу, что Брюссель не запретил импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Офис торгового представителя США заявил, что хочет снова ввести 10-процентную пошлину на своих основных торговых партнеров – в частности, Европейский Союз, Канаду и Мексику, – после того как выяснилось, что они не обеспечили соблюдение законов о запрете товаров, изготовленных с использованием принудительного труда.

"Комиссия тщательно проанализирует предварительные выводы расследования и продолжит взаимодействие с администрацией США. Однако ЕС считает тарифы, введенные на этих основаниях, неоправданными", – заявил заместитель главного спикера ЕК Олоф Хилл.

Хилл отметил, что ЕС в 2024 году принял регламент, запрещающий товары, изготовленные с использованием принудительного труда, и что эта общая цель "ликвидации принудительного труда в цепях поставок" также была указана в совместном заявлении ЕС и США от августа прошлого года.

Однако регламент ЕС по принудительному труду начнет действовать только с декабря 2027 года. Именно это является обоснованием, на которое ссылается торговый представитель США для применения 10-процентной пошлины на товары, поступающие из блока.

Речь идет об одном из двух масштабных торговых расследований, которые администрация Трампа начала этой весной в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года, пытаясь восстановить глобальные пошлины президента США Дональда Трампа, отмененные Верховным судом США в феврале. Временный тариф в размере 10%, который сейчас действует, должен быть применен в июле, а затем будет введен тариф согласно статье 301.

Бернд Ланге, влиятельный председатель комитета по вопросам торговли Европейского парламента, заявил, что Вашингтон "отчаянно ищет новые правовые основания для поддержки своей тарифной политики" после поражения в Верховном суде.

Чиновник подчеркнул, что любые новые тарифы США, которые превышают ставки, предусмотренные торговым соглашением с ЕС, будут неприемлемыми.