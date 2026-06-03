В Європарламенті застерегли США від запровадження нових тарифів

У комітеті з міжнародної торгівлі Європарламенту засудили звіт Управління торгового представника США, в якому рекомендується запровадити мита проти ЄС за порушення щодо примусової праці.

Про це очільник комітету Бернд Ланге заявив агенції Reuters, пише "Європейська правда".

Посадовець наголосив, що будь-які нові тарифи США, які перевищують ставки, передбачені торговельною угодою з ЄС, будуть неприйнятними, а висновки звіту торгового представника є "абсолютно абсурдними".

Ланге висловив переконання, що адміністрація США навмисно шукає виправдання новим тарифам.

"Хоча цього й слід було очікувати, розслідування та його висновки є абсолютно абсурдними. Після невдачі у Верховному суді уряд США відчайдушно шукає нову правову основу для своєї тарифної політики. Видно, що зараз використовується кожен можливий привід для виправдання чинних тарифів або підготовки нових", – сказав він.

Ланге заявив, що наприкінці 2024 року Європейський Союз ухвалив найсуворіше у світі законодавство проти продукції, виготовленої з використанням примусової праці, тому звинувачення офісу торгового представника США є безпідставними.

"Все більше складається враження, що спочатку шукають тарифний захід, а лише потім знаходять відповідне правове обґрунтування. Підхід тут такий: якщо щось не підходить, зробіть так, щоб воно підходило", – сказав посадовець.

Його заява стала відповіддю на звіт Управління торгового представника США, у якому рекомендується запровадити нові тарифи проти 60 країн та Європейського Союзу через "нездатність запровадити та забезпечити виконання законів, що забороняють товари, виготовлені з використанням примусової праці".

Про підготовку таких розслідувань стало відомо ще у березні після того, як Верховний суд США визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, оголошені торік у квітні.

Варто зазначити, що запровадження нових мит проти ЄС суперечитиме торговельній угоді, до ратифікації якої наближається Європарламент.