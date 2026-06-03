Сибіга розповів про розмову з очільницею МЗС Румунії

Міністри закордонних справ України та Румунії провели телефонну розмову щодо низки питань.

Про це у своєму X повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що у розмові з румунською колегою Оаною Цою подякував їй за рішучу позицію Румунії щодо російських ударів по українських містах і заяви з цього приводу на таких майданчиках як Рада безпеки ООН.

"Вдячний за дружбу, солідарність та постійну підтримку Румунії… Поінформував колегу про останні події на фронті, триваючі дипломатичні зусилля задля досягнення комплексного і сталого миру та поточні оборонні потреби України", – зазначив міністр закордонних справ.

"Нещодавній інцидент з російським безпілотником у повітряному просторі Румунії ще раз продемонстрував, що російська агресія створює загрози і за межами кордонів України. Посилення української ППО та збереження тиску на Росію важливі для регіональної безпеки", - додав він.

Говорили також про шляхи подальшого зміцнення регіональної безпеки, співпрацю у Чорноморському регіоні, спільну роботу "для підтримання миру й стабільності у Європі".

Нагадаємо, вночі 29 травня вперше за роки повномасштабної війни російський "Шахед", що залетів на територію Румунії, влучив у багатоповерхівку та серйозно пошкодив квартиру на крайньому поверсі, постраждали і двоє її мешканців.

Румунія викликала російського посла, а згодом оголосила про рішення закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росія зобов'язана подбати, аби під час її ударів по Україні не виникало загрози для румунських громадян, та припустив, що у разі повторення подібних випадків Бухарест може вислати російського посла.

В офіційних заявах румунських посадовців випадок досі подавали як випадковий інцидент, проте неофіційно кажуть про ознаки того, що це була навмисна провокація з боку Росії.

Детальніше про це – у поясненні румунського експерта "Росія нас тестує".