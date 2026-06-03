Сибига рассказал о разговоре с главой МИД Румынии

Министры иностранных дел Украины и Румынии провели телефонный разговор по ряду вопросов.

Об этом в своем X сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что в разговоре с румынской коллегой Оаной Цою поблагодарил ее за решительную позицию Румынии относительно российских ударов по украинским городам и заявления по этому поводу на таких площадках как Совет безопасности ООН.

"Благодарен за дружбу, солидарность и постоянную поддержку Румынии... Проинформировал коллегу о последних событиях на фронте, продолжающиеся дипломатические усилия для достижения комплексного и устойчивого мира и текущие оборонные потребности Украины", – отметил министр иностранных дел.

"Недавний инцидент с российским беспилотником в воздушном пространстве Румынии еще раз продемонстрировал, что российская агрессия создает угрозы и за пределами границ Украины. Усиление украинской ПВО и сохранение давления на Россию важны для региональной безопасности", – добавил он.

Говорили также о путях дальнейшего укрепления региональной безопасности, сотрудничестве в Черноморском регионе, совместной работе "для поддержания мира и стабильности в Европе".

Напомним, ночью 29 мая впервые за годы полномасштабной войны российский "Шахед", залетевший на территорию Румынии, попал в многоэтажку и серьезно повредил квартиру на верхнем этаже, пострадали и двое ее жителей.

Румыния вызвала российского посла, а затем объявила о решении закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Россия обязана позаботиться, чтобы во время ее ударов по Украине не возникало угрозы для румынских граждан, и предположил, что в случае повторения подобных случаев Бухарест может выслать российского посла.

В официальных заявлениях румынских чиновников случай до сих пор подавали как случайный инцидент, однако неофициально говорят о признаках того, что это была преднамеренная провокация со стороны России.

Подробнее об этом – в объяснении румынского эксперта "Россия нас тестирует".