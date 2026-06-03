Каллас считает, что удары украинских дронов вызывают панику в Кремле

Удары украинских дронов в глубине территории России вызывают панику в Кремле.

Об этом заявила в среду в интервью агентству AFP глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, передает "Европейская правда".

В среду украинские дроны нанесли удары по энергетическим и военным объектам в Санкт-Петербурге, когда чиновники собрались на экономический форум в этом городе.

"Это также явно свидетельствует о панике со стороны России – они усиливают террористические атаки в Украине именно потому, что не знают, что с этим делать", – сказала Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти удары "справедливым" ответом на бомбардировки Украины Россией и пригрозил нанести новые удары.

"Украина действительно усилила удары по нефтяным объектам, ведь нефть – это то, что финансирует войну в Украине", – сказала Каллас.

"В то же время мы видим, что Путин теряет деньги, людей и импульс, и именно поэтому он усиливает атаки на гражданское население", – отметила она.

В последние дни российский правитель развернул серию жестоких ударов дронами и ракетами по Украине.

"Он явно усиливает террор, чтобы посеять страх, и потому, что он отступает на поле боя", – сказала Каллас.

"Но я думаю, что им пока не удалось сломить стойкость украинцев, и я сомневаюсь, что им это удастся этими атаками", – заявила дипломатка.

Европейский Союз в настоящее время готовит новый раунд санкций против Москвы, чтобы попытаться усилить давление на Кремль.

Каллас отметила, что ключевая часть предложенного пакета направлена на то, чтобы попытаться сдержать доходы России от нефти, несмотря на скачок цен на энергоносители, вызванный американо-израильской войной против Ирана.

"У нас есть очень четкая цель, направленная на военную промышленность и финансовые учреждения, чтобы они не могли привлекать капитал для финансирования этой войны", – сказала она.

"В то же время нам также нужно усилить поддержку Украины, чтобы она могла защищаться, ведь эти атаки ужасны", – добавила дипломатка.

Поскольку переговоры при посредничестве США о прекращении боевых действий в Украине зашли в тупик, усилились призывы к ЕС играть более активную роль в попытках остановить войну.

Каллас повторила свою позицию, что ЕС не может выступать нейтральным "посредником" между двумя сторонами, учитывая свою решительную поддержку Киева.

"Очевидно, что война в Иране, на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе привлекает внимание американцев, но я считаю, что на данный момент важнее то, что мы не видим со стороны России желания вести реальные переговоры", – сказала она.

"Это самое важное – как мы можем заставить их вести переговоры с украинцами, чтобы они также пошли на уступки, которые обеспечат безопасность Европы".

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова убеждена, что массированные удары по Украине являются свидетельством того, что на поле боя Россия терпит неудачи.

В ночь на 2 июня российские оккупационные войска атаковали ряд украинских городов ракетами и ударными дронами. ПВО обезвредила 642 вражеские цели из 729 запущенных.

Основное направление вражеского удара – Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.

Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна призвал усилить давление на Россию, поскольку, как он указал, "агрессор не знает никаких границ".

Глава МИД Андрей Сибига призвал западных союзников помочь Украине с ракетами для систем ПВО Patriot, а также оказывать давление на Москву.