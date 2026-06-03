Рубио заявил о "хороших перспективах" договоренностей по Гренландии

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду, 3 июня, что переговоры с Данией и Гренландией об использовании острова в целях "коллективной обороны" "идут в правильном направлении".

Об этом он сказал во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Во время слушаний конгрессменка из штата Делавэр спросила Рубио, знает ли он, что "Гренландия на самом деле является частью Дании".

"Пока что", – ответил госсекретарь США.

Также он отметил, что США ведут переговоры с Гренландией и Данией "относительно использования Гренландии для коллективной обороны нас всех".

"Это ключевая часть противоракетной обороны, но мы сейчас участвуем в этих переговорах. Я думаю, что сейчас у нас хорошие перспективы в этом отношении", – сказал он.

Рубио отметил, что переговоры с Данией и Гренландией проходят ежемесячно.

"Я думаю, что в какой-то момент у нас будут довольно хорошие новости по этому поводу", – добавил госсекретарь США.

Напомним, после того как губернатор Луизианы Джефф Лендри, который также является спецпосланником президента США в Гренландии, посетил страну, где, в частности, заявил, что ее процветание "зависит" от Трампа, американский президент опубликовал фотографию, на которой он смотрит на один из гренландских городов.

Также Лэндри считает, что нефть из Гренландии может сыграть важную роль в снижении цен на энергоносители на фоне конфликта с Ираном.

После встречи с Лэндри правительство Гренландии заявило, что в переговорах с Соединенными Штатами о будущем острова достигнут определенный прогресс, но настаивало, что остров не продается.