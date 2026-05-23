"Привіт, Гренландіє": Трамп "звернувся" до країни після візиту спецпосланця

Американський президент Дональд Трамп опублікував "звернення" до Гренландії після візиту спецпосланця США Джеффа Лендрі в країну.

Допис він опублікував у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Після того як губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, який також є спецпосланцем президента США в Гренландії, відвідав країну, де зокрема заявив, що її процвітання "залежить" від Трампа, американський президент опублікував світлину, на якій він дивиться на одне з гренландських міст.

"Привіт, Гренландіє", – підписав він фото.

Також Лендрі вважає, що нафта з Гренландії може відіграти важливу роль у зниженні цін на енергоносії на тлі конфлікту з Іраном.

Після зустрічі з Лендрі уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається.

Писали, що у четвер, 21 травня, у столиці Гренландії пройшли демонстрації на тлі відкриття дипломатичного центру США. Кілька сотень людей провели демонстрацію біля консульства, тримаючи червоно-білий прапор острова та плакати з написом "США, припиніть це", а також скандуючи "Ні означає ні" та "Гренландія належить гренландцям".