Внутрішня розвідка Німеччини вважає правих екстремістів найбільшою загрозою для країни

Федеральний офіс захисту конституції Німеччини у річній доповіді називає правих екстремістів найбільшою загрозою для демократії в країні, проте відзначає загрози і з боку лівих радикалів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У річній доповіді Федерального офісу захисту конституції (BfV) відзначають, що кількість прихильників крайніх поглядів у Німеччині продовжує зростати, в основному з правого спектра.

За їхніми підрахунками, до лав правоекстремістів у 2025 році можна було віднести 58 700 осіб, що на 8450 більше, ніж у попередньому році. До лав так званих рейсхсбюргерів входили близько 26 тисяч людей.

Серед тривожних тенденцій відзначено помолодшання нових зацікавлених, мережеву співпрацю таких однодумців і фокус на застосуванні сили.

Правоекстремістів називають найбільшою загрозою для демократії у Німеччині.

42 200 осіб у 2025 році належали до крайніх лівих рухів, що є також відчутним зростанням, порівняно з 38 тисяч у 2024 році. У доповіді зазначають, що стежити за рухами крайніх лівих доволі складно – як у випадку з Vulkangruppe, що взяла на себе відповідальність за масштабне знеструмлення у Берліні. Припускають, що за цією назвою стоїть багато різних організацій спільних поглядів.

Припускають, що наплив нових прихильників до лав ультралівих може бути пов’язаний з активністю ультраправих – як реакція у відповідь.

"Через зсув праворуч у суспільстві, як його сприймають, можна припустити, що "войовничий антифашизм" збереже помітну роль і у цьому контексті буде ставатися чимало злочинних і силових дій з лівоекстремістськими мотивами", – зазначають у доповіді.

Також у BfV припускають, що фактором могла стати російсько-українська війна – окрім того, що вона призвела до зростання диверсійної загрози, операцій впливу та дезінформації з боку Росії, ліві екстремісти можуть аргументувати свої вчинки "антивоєнними" мотивами.

Раніше повідомляли, що у Німеччині у 2025 році зафіксували рекордну кількість злочинів з політичними мотивами.