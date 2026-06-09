У Німеччині в 2025 році зафіксували рекордну кількість злочинів з політичними мотивами

За минулий рік у Німеччині зафіксували рекордну кількість злочинів з політичними мотивами.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", відповідну статистику опублікувало Федеральне міністерство внутрішніх справ та Офіс федеральної кримінальної поліції (BKA).

За офіційними даними відомств, кількість зареєстрованих у Німеччині злочинів з політичними мотивами у 2025 році є рекордною, порівняно з попередніми роками. Кількість злочинів із застосуванням сили зросла на 1,2% і сягнула 4156.

Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт зазначає, що йдеться про велику кількість нападів, злісний опір поліції, сутички з опонентами на демонстраціях, підпали.

Загалом йдеться про 85837 злочинів з політичними мотивами – на майже 2% більше, ніж у 2024 році.

У більшості випадків правопорушення скоєні правоекстремістами, проте різко зросла частка тих, що скоєні екстремістами лівих поглядів: у цій категорії зростання сталось одразу на 43%.

Кількість релігійно вмотивованих злочинів зросла на 5,7% і становила 1983 випадки; вмотивованих "іноземною ідеологією" – навпаки, зменшилася і становила 6886 випадків.

Нагадаємо, на початку травня у Німеччині провели великий рейд проти правоекстремістських молодіжних груп.

Цього тижня у місті Ройтлінген на заході Німеччини через пожежу на підстанції тисячі людей залишилсь без світла; припускають, що це міг бути підпал, скоєний лівими екстремістами.