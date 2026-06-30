Внутренняя разведка Германии считает правых экстремистов самой большой угрозой для страны

Федеральный офис защиты конституции Германии в годовом докладе называет правых экстремистов самой большой угрозой для демократии в стране, однако отмечает угрозы и со стороны левых радикалов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В годовом докладе Федерального офиса защиты конституции (BfV) отмечают, что количество сторонников крайних взглядов в Германии продолжает расти, в основном из правого спектра.

По их подсчетам, к рядам правоэкстремистов в 2025 году можно было отнести 58 700 человек, что на 8450 больше, чем в предыдущем году. В ряды так называемых рейсхсбюргеров входили около 26 тысяч человек.

Среди тревожных тенденций отмечены помолодение новых заинтересованных лиц, сетевое сотрудничество таких единомышленников и акцент на применении силы.

Правоэкстремистов называют самой большой угрозой для демократии в Германии.

42 200 человек в 2025 году принадлежали к крайним левым движениям, что также стало ощутимым ростом по сравнению с 38 тысячами в 2024 году. В отчете отмечают, что следить за движениями крайне левых довольно сложно – как в случае с Vulkangruppe, которая взяла на себя ответственность за масштабное обесточивание в Берлине. Предполагают, что за этим названием стоит много разных организаций общих взглядов.

Предполагают, что наплыв новых сторонников в ряды ультралевых может быть связан с активностью ультраправых – как ответная реакция.

"Из-за сдвига вправо в обществе, как его воспринимают, можно предположить, что "воинственный антифашизм" сохранит заметную роль и в этом контексте будет происходить немало преступных и силовых действий с левоэкстремистскими мотивами", – отмечают в докладе.

Также в BfV предполагают, что фактором могла стать российско-украинская война – помимо того, что она привела к росту диверсионной угрозы, операций влияния и дезинформации со стороны России, левые экстремисты могут аргументировать свои поступки "антивоенными" мотивами.

Ранее сообщалось, что в Германии в 2025 году зафиксировали рекордное количество преступлений по политическим мотивам.