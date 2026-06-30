Кандидат в премьеры Литвы высказался об изменениях в конституцию по ядерному оружию

Кандидат на должность премьер-министра Литвы Миндаугас Синкявичюс прокомментировал возможность внесения изменений в конституцию, которые позволяли бы размещение ядерного оружия на литовской территории.

Заявление Синкявичюса приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Политик считает целесообразным убрать из литовской конституции статью, согласно которой на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

"Мне кажется, политически корректнее было бы просто изъять эту статью, поскольку в конституциях наших соседей об этой теме вообще ничего не сказано – ни да, ни нет. Вряд ли стоит пытаться что-то формулировать", – сказал Синкявичюс.

По его словам, основная дискуссия по этому вопросу сейчас идет вокруг того, следует ли внести изменения в статью конституции, которая запрещает размещение оружия массового поражения, или просто полностью исключить ее из основного закона страны.

"Необходимо оценить все последствия, и здесь нам, вероятно, должен помочь и подсказать Департамент государственной безопасности, а также другие ведомства. Реакция в любом случае будет, мы это понимаем, и я надеюсь, что она будет адекватной", – отметил Синкявичюс.

Напомним, в мае председатель литовского Сейма Юозас Олекас заявил, что в нынешней геополитической ситуации стоит рассмотреть возможность внесения изменений в конституцию, чтобы разрешить размещение ядерного оружия в Литве.

Также министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что Вильнюс ведет переговоры с американцами по размещению ядерного оружия США на территории балтийской страны.