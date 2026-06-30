Суд у Німеччині: супер’яхта, пов’язана з Усмановим, не може бути заморожена в межах санкцій

Суд у Франкфурт-на-Майні постановив, що супер'яхта, пов’язана з родиною російського мільярдера Алішера Усманова, більше не може вважатися замороженим активом у межах санкційного режиму ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Bloomberg.

Адміністративний суд німецького міста зазначив, що наразі незрозуміло, хто фактично контролює траст, якому належить яхта Dilbar, і немає підстав стверджувати, що ці особи перебувають під санкціями. Влада не довела, що Усманов має будь-який вплив на цей траст, тому судно не може вважатися замороженим економічним ресурсом.

Це черговий поворот у складній юридичній історії довкола найбільшої у світі супер'яхти, яку замовив Усманов і назвав на честь своєї матері. Німецька суднобудівна компанія Lürssen збудувала судно близько десяти років тому та в останні роки забезпечувала його технічне обслуговування після запровадження санкцій проти мільярдера.

Компанія подала позов, намагаючись довести, що яхта більше не підпадає під санкції і вона може виставити рахунок власникам Dilbar за обслуговування.

Lürssen звернулася до суду після того, як сестру Усманова, Гульбахор Ісмаїлову, яка раніше була основною бенефіціаркою трасту The Sister Trust, що володіє яхтою, у березні 2025 року виключили із санкційного списку ЄС.

Суд у Франкфурті послався на це рішення у своїй аргументації, додавши, що сама назва трасту також не є достатнім доказом тісного зв’язку з Усмановим.

"Поточний стан знань не дозволяє зробити надійні висновки щодо структури власності трасту і того, наскільки далеко можна простежити структуру володіння компанією, якій належить яхта", – зазначив суддя у рішенні.

Згідно з рішенням суду, The Sister Trust, а також компанія, на яку зареєстрована Dilbar, перебувають у санкційних списках США, але не ЄС.

Яхту Dilbar побудували у 2016 році. Вона має розкішну інфраструктуру, зокрема 25-метровий басейн і два вертолітні майданчики. Міністерство фінансів США у 2022 році оцінило її у 600–750 млн доларів.

Наразі невідомо, що траст планує робити із судном. Після запровадження санкцій проти Усманова та його сестри у 2022 році яхта перебувала в порту Гамбурга.

Усманов перебуває під санкціями США та ЄС. За даними Bloomberg Billionaires Index, він є сьомим найбагатшим росіянином зі статками близько 18 млрд доларів.