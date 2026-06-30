Суд в Германии: суперъяхта, связанная с Усмановым, не может быть заморожена в рамках санкций

Суд во Франкфурт-на-Майне постановил, что суперъяхта, связанная с семьей российского миллиардера Алишера Усманова, больше не может считаться замороженным активом в рамках санкционного режима ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Bloomberg.

Административный суд немецкого города отметил, что пока непонятно, кто фактически контролирует траст, которому принадлежит яхта Dilbar, и нет оснований утверждать, что эти лица находятся под санкциями. Власти не доказали, что Усманов имеет какое-либо влияние на этот траст, поэтому судно не может считаться замороженным экономическим ресурсом.

Это очередной поворот в сложной юридической истории вокруг крупнейшей в мире суперъяхты, которую заказал Усманов и назвал в честь своей матери. Немецкая судостроительная компания Lürssen построила судно около десяти лет назад и в последние годы обеспечивала его техническое обслуживание после введения санкций против миллиардера.

Компания подала иск, пытаясь доказать, что яхта больше не подпадает под санкции и она может выставить счет владельцам Dilbar за обслуживание.

Lürssen обратилась в суд после того, как сестру Усманова, Гульбахор Исмаилову, которая ранее была основной бенефициаркой траста The Sister Trust, владеющего яхтой, в марте 2025 года исключили из санкционного списка ЕС.

Суд во Франкфурте сослался на это решение в своей аргументации, добавив, что само название траста также не является достаточным доказательством тесной связи с Усмановым.

"Текущее состояние знаний не позволяет сделать надежные выводы относительно структуры собственности траста и того, насколько далеко можно проследить структуру владения компанией, которой принадлежит яхта", – отметил судья в решении.

Согласно решению суда, The Sister Trust, а также компания, на которую зарегистрирована Dilbar, находятся в санкционных списках США, но не ЕС.

Яхту Dilbar построили в 2016 году. Она имеет роскошное оснащение, в том числе 25-метровым бассейном и двумя вертолетными площадками. Министерство финансов США в 2022 году оценило ее стоимость в 600-750 млн долларов.

Пока неизвестно, что траст планирует делать с судном. После введения санкций против Усманова и его сестры в 2022 году яхта находилась в порту Гамбурга.

Усманов находится под санкциями США и ЕС. По данным Bloomberg Billionaires Index, он является седьмым самым богатым россиянином с состоянием около 18 млрд долларов.