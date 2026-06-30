У Польщі затримали двох українців, які перевозили нелегальних мігрантів

У Польщі під час двох окремих операцій прикордонникам вдалося затримати двох громадян України, які перевозили іноземців, що незаконно перебували на польській території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Операції відбулися 23 та 28 червня на території Вармінсько-Мазурського воєводства. У першому випадку мігрантів виявили під час рутинної перевірки, проведеної дорожньою поліцією міста Мрагово. Другу операцію провела Прикордонна служба, якій раніше надійшла інформація про підозрілий транспортний засіб.

23 червня поліцейські з відділу дорожнього руху районного управління поліції в Мрагово провели перевірку на національній дорозі №16. Автомобілем марки BMW керував 33-річний громадянин України, який перебуває в Польщі вже кілька років. Окрім водія, в автомобілі їхали четверо чоловіків – двоє громадян Бангладешу та двоє афганців, причому двох чоловіків сховали в багажнику. На відміну від водія, іноземці, яких перевозили, не мали при собі документів.

Після перевірки даних в інформаційних системах з’ясувалося, що всі іноземці, крім громадянина України, перебувають на території Польщі нелегально. Чоловіків затримали, передали Прикордонній службі, а потім – литовській стороні. Рішенням суду 33-річний українець, який, незважаючи на легальне перебування, взявся перевозити мігрантів, був тимчасово заарештований.

"Йому висунули звинувачення в організації незаконного перетину польського кордону іншими особами, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років", – повідомили в поліції.

Друга операція стала результатом співпраці Вармінсько-Мазурського та Підляського відділень Прикордонної служби. "28 червня співробітники Прикордонної служби в Сейнах повідомили, що в напрямку Вармінсько-Мазурського воєводства рухається підозрілий автомобіль Opel, у якому можуть перебувати іноземці", – повідомило Вармінсько-Мазурське відділення Прикордонної служби.

Прикордонники зупинили для перевірки автомобіль, водій якого пояснював співробітникам, що працює кур’єром і доставляє продукти харчування. Доказом, на який він вказав, була сумка з їжею. Однак виявилося, що чоловік, 29-річний громадянин України, перевозив у автомобілі мігрантів – чотирьох афганців, одного з яких знайшли в багажнику.

Водієві висунули звинувачення в організації незаконного перетину іноземцями державного кордону, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років. Суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт чоловіка. Своєю чергою, іноземці, які перетнули кордон між Польщею та Литвою, були передані назад литовській стороні.

Раніше у червні Польща заборонила на 6 років в'їзд 27-річному громадянину України через те, що він організовував незаконне перевезення мігрантів через польсько-білоруський кордон.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів. Будівництво почали невдовзі після виникнення цього маршруту, якому сприяла білоруська влада, влітку 2021 року.