В Польше задержали двух украинцев, перевозивших нелегальных мигрантов

В Польше во время двух отдельных операций пограничникам удалось задержать двух граждан Украины, которые перевозили иностранцев, незаконно находившихся на польской территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Операции состоялись 23 и 28 июня на территории Варминско-Мазурского воеводства. В первом случае мигрантов обнаружили во время рутинной проверки, проведенной дорожной полицией города Мрагово. Вторую операцию провела Пограничная служба, которой ранее поступила информация о подозрительном транспортном средстве.

23 июня полицейские из отдела дорожного движения районного управления полиции в Мрагово провели проверку на национальной дороге №16. Автомобилем марки BMW управлял 33-летний гражданин Украины, который находится в Польше уже несколько лет. Кроме водителя, в автомобиле ехали четверо мужчин – двое граждан Бангладеш и двое афганцев, причем двух мужчин спрятали в багажнике. В отличие от водителя, иностранцы, которых перевозили, не имели при себе документов.

После проверки данных в информационных системах выяснилось, что все иностранцы, кроме гражданина Украины, находятся на территории Польши нелегально. Мужчин задержали, передали Пограничной службе, а затем – литовской стороне. Решением суда 33-летний украинец, который, несмотря на легальное пребывание, взялся перевозить мигрантов, был временно арестован.

"Ему предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения польской границы другими лицами, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет", – сообщили в полиции.

Вторая операция стала результатом сотрудничества Варминско-Мазурского и Подляского отделений Пограничной службы. "28 июня сотрудники Пограничной службы в Сейнах сообщили, что в направлении Варминско-Мазурского воеводства движется подозрительный автомобиль Opel, в котором могут находиться иностранцы", – сообщило Варминско-Мазурское отделение Пограничной службы.

Пограничники остановили для проверки автомобиль, водитель которого объяснял сотрудникам, что работает курьером и доставляет продукты питания. Доказательством, на который он указал, должна была быть сумка с едой. Однако оказалось, что мужчина, 29-летний гражданин Украины, перевозил в автомобиле мигрантов – четырех афганцев, одного из которых нашли в багажнике.

Водителю предъявили обвинение в организации незаконного пересечения иностранцами государственной границы, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. Суд принял решение о временном аресте мужчины. В свою очередь, иностранцы, которые пересекли границу между Польшей и Литвой, были переданы обратно литовской стороне.

Ранее в июне Польша запретила на 6 лет въезд 27-летнему гражданину Украины из-за того, что он организовывал незаконную перевозку мигрантов через польско-белорусскую границу.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов. Строительство начали вскоре после возникновения этого маршрута, которому способствовали белорусские власти, летом 2021 года.