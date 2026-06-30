В МЗС РФ використали на користь своєї пропаганди заяви міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша про можливі серйозні проблеми України зі вступом до ЄС, якщо вона не відмовиться від вшанування діячів ОУН і УПА.

Речницю МЗС РФ Марію Захарову цитує ТАСС, передає "Європейська правда".

Захарова заявила, що польські еліти несуть відповідальність за "кровожерливих монстрів неонацистського режиму в Україні, яких вони самі й виховали".

"Ну, здрастуйте, приїхали. Варшава багато років не те що заохочувала єесівські прагнення бандерівського неонацистського режиму в Україні, вона свідомо роздавала послідовникам вбивць своїх предків зброю та гроші", – заявила вона.

"Ви, як казав [французький письменник Антуан де Сент] Екзюпері, у якого вчора був день народження, відповідальні за тих, кого приручили. Я додам: "за тих кровожерливих монстрів", – зазначила Захарова.

Вона додала, що польські еліти при цьому самі заражені націоналізмом і "завзято сповідують русофобію, як причастя щонеділі".

Косіняк-Камиш раніше заявив, що в ЄС не можна "звеличувати тих, хто підриває європейську співпрацю".

"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу…Ніхто не буде нам вказувати, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського Союзу", – сказав він.

Міністр також погодився із тезою щодо того, що в Києві є "певні сили", які не хочуть вступу своєї країни до Європейського Союзу.