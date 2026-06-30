В МИД РФ использовали в пользу своей пропаганды заявления министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о возможных серьезных проблемах Украины со вступлением в ЕС, если она не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА.

Пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову цитирует ТАСС, передает "Европейская правда".

Захарова заявила, что польские элиты несут ответственность за "кровожадных монстров неонацистского режима в Украине, которых они сами и воспитали".

"Ну, здрасте, приехали. Варшава много лет не то что поощряла еэсовские стремления бандеровского неонацистского режима в Украине, она сознательно раздавала последователям убийц своих предков оружие и деньги", – заявила она.

"Вы, как говорил [французский писатель Антуан де Сент] Экзюпери, у которого вчера был день рождения, ответственны за тех, кого приручили. Я добавлю: "за тех кровожадных монстров", – отметила Захарова.

Она добавила, что польские элиты при этом сами заражены национализмом и "рьяно исповедуют русофобию, как причастие каждое воскресенье".

Косиняк-Камыш ранее заявил, что в ЕС нельзя "превозносить тех, кто подрывает европейское сотрудничество".

"С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз... Никто не будет нам указывать, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский Союз", – сказал он.

Министр также согласился с тезисом о том, что в Киеве есть "определенные силы", которые не хотят вступления своей страны в Европейский Союз.