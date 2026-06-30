Литва компенсуватиме збитки, спричинені військовими під час збиття дронів
Литва компенсуватиме збитки, спричинені застосуванням військової сили її збройними силами або союзниками по НАТО, після того як у вівторок парламент схвалив відповідний закон.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Згідно з новими правилами, компенсація виплачуватиметься, якщо, наприклад, уламки військових дронів, перехоплених над територією Литви, завдадуть шкоди майну на землі.
Міністр оборони Робертас Каунас зазначив, що ці зміни дозволять військовим діяти без вагань щодо можливих матеріальних збитків.
Виплати компенсації можуть бути розподілені на період до 10 років.
Поправки розширюють сферу застосування військової сили не лише проти безпілотних літальних апаратів, а й проти інших автономних або дистанційно керованих повітряних об’єктів.
Механізм розробили на тлі останніх інцидентів у країнах Балтії, коли українські БпЛА, прямуючи до цілей у Росії, під впливом РЕБ збивалися з курсу і перетинали кордони "друзів України". У Литві випадки є рідшими, аніж у Латвії та Естонії, повз кордони яких пролягає найкоротший маршрут з України до балтійських портів Росії.
Вже двічі винищувачі НАТО збили "заблукалі" українські апарати над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.
В Естонії нещодавно знайшли один такий безпілотник, що ймовірно залетів на територію країни 3 червня.