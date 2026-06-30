Литва компенсуватиме збитки, спричинені військовими під час збиття дронів

Литва компенсуватиме збитки, спричинені застосуванням військової сили її збройними силами або союзниками по НАТО, після того як у вівторок парламент схвалив відповідний закон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

​Згідно з новими правилами, компенсація виплачуватиметься, якщо, наприклад, уламки військових дронів, перехоплених над територією Литви, завдадуть шкоди майну на землі.

​Міністр оборони Робертас Каунас зазначив, що ці зміни дозволять військовим діяти без вагань щодо можливих матеріальних збитків.

​Виплати компенсації можуть бути розподілені на період до 10 років.

​Поправки розширюють сферу застосування військової сили не лише проти безпілотних літальних апаратів, а й проти інших автономних або дистанційно керованих повітряних об’єктів.

​Механізм розробили на тлі останніх інцидентів у країнах Балтії, коли українські БпЛА, прямуючи до цілей у Росії, під впливом РЕБ збивалися з курсу і перетинали кордони "друзів України". У Литві випадки є рідшими, аніж у Латвії та Естонії, повз кордони яких пролягає найкоротший маршрут з України до балтійських портів Росії.

Вже двічі винищувачі НАТО збили "заблукалі" українські апарати над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.

В Естонії нещодавно знайшли один такий безпілотник, що ймовірно залетів на територію країни 3 червня.