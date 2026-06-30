Литва будет компенсировать ущерб, причиненный военными при сбивании дронов

Литва будет компенсировать ущерб, причиненный применением военной силы её вооружёнными силами или союзниками по НАТО, после того как во вторник парламент одобрил соответствующий закон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Согласно новым правилам, компенсация будет выплачиваться, если, например, обломки военных дронов, перехваченных над территорией Литвы, нанесут ущерб имуществу на земле.

Министр обороны Робертас Каунас отметил, что эти изменения позволят военным действовать без колебаний в отношении возможных материальных убытков.

​Выплаты компенсации могут быть распределены на период до 10 лет.

​Поправки расширяют сферу применения военной силы не только против беспилотных летательных аппаратов, но и против других автономных или дистанционно управляемых воздушных объектов.

​Механизм был разработан на фоне недавних инцидентов в странах Балтии, когда украинские БПЛА, направляясь к целям в России, под воздействием РЭБ сбивались с курса и пересекали границы "друзей Украины". В Литве такие случаи встречаются реже, чем в Латвии и Эстонии, мимо границ которых пролегает кратчайший маршрут из Украины к балтийским портам России.

Уже дважды истребители НАТО сбили "заблудившиеся" украинские аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.

В Эстонии недавнообнаружили один такой беспилотник, который, вероятно, залетел на территорию страны 3 июня.