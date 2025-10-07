У Єврокомісії запевняють, що нові тарифи ЄС на імпорт сталі не зашкодять Україні

План захисту сталеливарної промисловості ЄС, який презентувала Європейська комісія 7 жовтня у Страсбурзі, що передбачає зменшити на 47% існуючі квоти на імпорт сталі у ЄС та подвоїти мита на поставки понад ці квоти, не скасовує чинні преференції, надані Україні і не зашкодить її торгівлі з Євросоюзом.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив заступник головної речниці Єврокомісії, речник ЄК з питань торгівлі Олоф Гілл.

Зменшення квот та збільшення мит на імпорт сталі у Євросоюз не скасовує попереднє рішення ЄС про преференції для України.

"Підтримка України з боку Комісії є непохитною. Цей захід не є тотожним попередньому захисному заходу щодо сталі. Таким чином, немає жодної суперечності з попереднім рішенням, яке залишатиметься чинним до завершення строку дії захисного заходу", – наголосив Гілл.

Він пояснив, що нова пропозиція Єврокомісії має на меті "усунути негативні наслідки глобального надвиробництва для ринку сталі ЄС".

"Україна входить до першої десятки джерел імпорту сталі до ЄС. Ми також маємо враховувати, що в окремих сегментах ринку імпорт з України до ЄС суттєво зріс на тлі зниженого внутрішнього попиту", – повідомив речник Єврокомісії.

За його словами, у 2024 році Україна навіть значно збільшила свій експорт у деяких ключових товарних категоріях, охоплених цим регулюванням.

"Водночас, відповідно до цього заходу, Україна матиме доступ до системи безмитних тарифних квот. У пропозиції чітко зазначено, що під час розподілу цих квот буде враховано ситуацію країни-кандидата, такої як Україна, яка стикається з винятковою та невідкладною безпековою ситуацією", – роз’яснив Олоф Гілл.

Нагадаємо, що Єврокомісія планує на 47% знизити квоти і збільшити тарифи на імпорт сталі у ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", у червні 2025 року ЄС подовжив скасування обмежень на імпорт української сталі та заліза ще на три роки.

ЄС запланував підвищити мита на імпорт сталі до 50%, щоб привести митну ставку блоку у відповідність до ставки США, які намагаються протидіяти надлишковим сталеливарним потужностям у Китаї.

Сталеливарна галузь ЄС останніми роками перебуває у глибокій кризі через дешевий імпорт із Китаю та інших азійських економік. Крім того, президент США Дональд Трамп невдовзі після вступу на посаду підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію до 50%.