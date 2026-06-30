Посол прокомментировал введенные Евросоюзом ограничения на импорт стали, затронувшие Украину

В связи с введением Евросоюзом ограничений на импорт стали Украина считает необходимым ускорить интеграцию украинской металлургической промышленности в европейский рынок.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил глава представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия ограничила общую беспошлинную квоту на импорт стали в ЕС до 18,3 млн тонн в год, что на 47% меньше, чем ранее. Импорт, превышающий установленные лимиты, будет облагаться 50-процентной пошлиной.

По словам Ченцова, в ходе переговоров с ЕС украинская сторона исходила из необходимости сохранения условий свободного доступа для украинской стали.

"Это было бы справедливо в отношении ограниченного числа украинских металлургических предприятий, работающих в условиях беспрецедентных вызовов в сфере безопасности", – заявил посол.

В то же время он отметил, что, как страна-кандидат на вступление в ЕС, "мы разделяли озабоченность ЕС относительно влияния искажений на мировом рынке стали на сталелитейную промышленность Евросоюза и необходимости применения определенных защитных мер".

"В настоящее время мы исходим из необходимости неотложного поиска путей для альтернативного доступа украинской сталелитейной продукции на рынок ЕС, исходя из будущего членства Украины в ЕС", – заявил глава представительства.

По его мнению, Украина и Еврокомиссия должны совместно подготовить "дорожную карту" ускоренной интеграции украинской металлургической промышленности в экосистему сталелитейной промышленности ЕС.

"Мы также считаем, что первые три месяца реализации новых мер в отношении стали позволят оценить новые условия торговли, что, в свою очередь, будет способствовать определению подходов к интеграционной модели для металлургических мощностей Украины", – резюмировал Ченцов.

Напомним, Варшава считает, что Европейская комиссия учла большинство польских требований относительно защиты рынка ЕС от чрезмерного поступления стали из третьих стран, в частности из Украины.

В прошлом году в ЕК уверяли, что план защиты сталелитейной промышленности ЕС, предусматривающий сокращение на 47% квот на импорт стали в ЕС и удвоение пошлин на поставки, превышающие эти квоты, не отменяет действующие преференции, предоставленные Украине, и не нанесет ущерба её торговле с Евросоюзом.