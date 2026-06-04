Франция взяла под стражу российского капитана танкера "теневого флота"

Франция взяла под стражу гражданина России, капитана танкера "теневого флота" Tagor, захваченного в воскресенье французскими военными; ему грозит год лишения свободы и штраф.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

Капитан танкера, перехваченного в Атлантическом океане французским флотом, был взят под стражу во вторник, 2 июня, сообщил прокурор Бреста Стефан Келленбергер.

Гражданину России грозит год лишения свободы и штраф в размере 150 000 евро за плавание без флага и отказ выполнять приказы в море. Кроме того, речь идет о возможной конфискации судна. Танкер, пришвартованный в бухте Дуарнене, будет задержан до завершения расследования.

Судовладельцу, личность которого до сих пор устанавливают, могут грозить такие же наказания.

По словам прокурора, капитан судна отказался выполнять приказы французских военных, что побудило их взять танкер под контроль.

Отмечается, что судно, подпадающее под санкции, неоднократно меняло свой флаг, в частности, ходило под флагами Мадагаскара, Маршалловых Островов и Панамы.

Как сообщалось, перехват нефтяного танкера "теневого флота" РФ Tagor произошел в воскресенье на расстоянии более 400 морских миль (740 километров) к западу от крайней точки Бретани.

Судно вышло из порта российского Мурманска под фальшивым флагом Камеруна и направлялось в Лимбе, портовый город на западе этой африканской страны.

Отмечается, что Великобритания помогла французским военным перехватить нефтяной танкер "теневого флота" РФ.

В Кремле назвали незаконным задержание Францией подсанкционного танкера, следовавшего из России.

Это уже четвертый случай перехвата Францией судов "теневого флота" РФ. Предыдущие три танкера были задержаны, а затем смогли продолжить путь после уплаты штрафов.