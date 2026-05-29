Перевезення виборців і масові фейки: Reuters розповіло про втручання РФ у вибори у Вірменії

Росія активізувала зусилля, спрямовані на підрив шансів прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна на переобрання на парламентських виборах 7 червня у зв’язку з побоюваннями, що його перемога може закріпити зближення країни із Заходом.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації агентства Reuters на основі інтерв'ю п'яти західних розвідників та документів.

Зусилля РФ напередодні виборів включали дезінформаційні кампанії на користь проросійських кандидатів та схему з перевезення десятків тисяч російських вірмен для впливу на голосування.

За словами трьох західних посадовців, кандидатом-фаворитом Москви є Самвел Карапетян – мільярдер, який перебуває під слідством за нібито заклики до повалення уряду.

У жовтні Кремль створив підрозділ під назвою "Управління стратегічного співробітництва та партнерства", яке, за словами чотирьох джерел, контролює операції з впливу у Вірменії.

За даними п’яти джерел, російські посадовці останніми місяцями обговорювали відправку вірмен, які проживають у Росії, для голосування за опонентів Пашиняна.

Анонімний американський високопосадовець зазначив, що кількість людей, яких Москві вдасться перевезти, є предметом дискусій у розвідувальному співтоваристві. Однак, за словами джерела, розвідники серйозно ставляться до цієї ідеї. Вірмени регулярно подорожують між країнами, і щодня відлітають десятки рейсів.

За словами трьох джерел, російська влада підрахувала, що перевезення 100 тисяч виборців обійдеться приблизно в 50 мільйонів доларів. Ці посадовці додали, що до середини травня Кремль визначив квоти на кількість вірмен, яких має надіслати кожен регіон, і попросив адміністраторів звітувати про хід підготовки.

Агентству не вдалося встановити, чи такий план реалізується, і чи вистачить цього, щоб подолати значний розрив між лідерами на виборах.

Опитування, проведене на початку цього місяця, показало, що партія Пашиняна "Громадянський договір" посяде перше місце, набравши близько 30% голосів. З результатом близько 6% партія Карапетяна "Сильна Вірменія" посіла друге місце серед численних конкурентів.

Російські посадовці також посилили наявні кампанії з дезінформації, щоб дискредитувати уряд Пашиняна. Росія підтримала онлайн-кампанію, в рамках якої було поширено неправдиві звинувачення у корупційній земельній угоді за участю Пашиняна та американських сенаторів.

Один європейський посадовець зазначив, що в цих кампаніях залучена пов’язана з Кремлем мережа ботів під назвою Storm-1516, яка брала участь у спробах втручання в нещодавні вибори у США.

Три джерела повідомили, що Кремль залучив російські політичні консалтингові компанії та аналітичні центри, зокрема Social Design Agency (SDA), на яку накладено санкції ЄС та Великої Британії за поширення дезінформації з метою підриву підтримки України.

Агентство переглянуло п’ять російськомовних документів, які, за словами джерел, були складені SDA. В одному з них пропонувалося створити ЗМІ під назвою "Єреван-1" для російської діаспори в Вірменії з метою поширення "негативного ставлення" до Пашиняна. Зокрема, планували поширювати "основний наратив", що "Вірменія може процвітати лише в тісному союзі з Росією та під її захистом".

У документі містилася оцінка, що російські вірмени можуть зіграти вирішальну роль у виборах, якщо "буде забезпечено високу явку серед них".

Лідер Росії Владімір Путін не приховує свого невдоволення зміною курсу Пашиняна, який дедалі активніше співпрацює з державами Заходу.

Останніми днями Москва попередила, що Вірменія ризикує втратити постачання дешевого газу та обмежила імпорт вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку.

Тим часом президент США Дональд Трамп публічно підтримав Пашиняна перед виборами у Вірменії.

