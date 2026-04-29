Швеція заарештувала затримане підсанкційне судно

Шведська поліція заарештувала судно Caffa, яке вже два місяці утримується у шведських водах.

Про це повідомив телеканал SVT із посиланням на прокуратуру, передає "Європейська правда".

За даними шведських правоохоронців, арешт судна відбувся на запит іноземного уряду, однак офіційно країну, яка його подала, не розкривають.

У прокуратурі підтвердили, що йдеться про справу міжнародної правової допомоги, але деталі залишаються засекреченими.

Суддя окружного суду міста Істад Ніклас Седерберг заявив, що справа є "нетиповою" та має високий рівень чутливості. За його словами, усі матеріали можуть бути повністю закриті від публічного доступу.

Як зазначається, російського капітана судна було звільнено з-під варти тиждень тому. Однак зараз у Національному оперативному управлінні поліції триває паралельне розслідування щодо самого судна.

У прокуратурі підтвердили факт арешту, однак утримуються від додаткових коментарів. Слухання у справі очікується найближчими місяцями.

6 березня Швеція зупинила і затримала у водах Балтійського моря судно Caffa за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права й безпекових вимог. Російського капітана судна у підсумку взяли під арешт.