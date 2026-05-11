Швеція відпустила з країни екіпаж затриманого судна, що під санкціями України

Швеція дозволила залишити країну екіпажу затриманого ще у березні підсанкційного cудна Caffa, включно з капітаном, який деякий час перебував під арештом.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Після рішення прокурора Швеція дозволила залишити країну екіпажу затриманого судна Caffa, їх відправлять додому ввечері у понеділок, повідомили у поліції. Екіпаж супроводжують прикордонники. Усі члени екіпажу – громадяни країн, що не входять до Шенгенської зони.

Швецію залишить у тому числі російський капітан судна, якого брали під арешт.

Caffa і надалі лишатиметься під арештом у порту міста Треллеборг до завершення розслідування.

Нагадаємо, Швеція зупинила і затримала Caffa у водах Балтійського моря 6 березня за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права й безпекових вимог. 29 квітня судно заарештували.

За даними української сторони, судно було причетне до перевезень краденого зерна з окупованих територій.

У травні берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно Jin Hui. Капітана-громадянина Китаю заарештували за підозрою у використанні підроблених документів та порушенні законодавства про мореплавну придатність.