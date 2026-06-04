Суд в Швеции предварительно одобрил передачу Украине задержанного судна Сaffa

Суд в Швеции согласовал передачу Украине задержанного по ее запросу подсанкционного судна Caffa, которое считают причастным к перевозкам похищенного с оккупированных территорий Украины зерна – решение еще может быть обжаловано.

Об этом сообщают шведские СМИ, в частности TV4 и Sveriges Radio.

Шведский суд принял решение о том, что задержанное в марте судно Caffa, которое уже несколько месяцев стоит в порту Треллеборга, должно быть передано Украине. Это вероятно первый подобный прецедент.

Государственный прокурор Хокон Ларссон отметил, что окружной суд согласился с оценкой прокуроров и это удовлетворительный результат.

Суд в своем решении аргументирует, что арест судна имеет достаточное юридическое обоснование и все предпосылки для его выдачи Украине выполнены. Отмечают, что определенные следственные действия могли бы осуществляться и при условии дальнейшего пребывания судна в Швеции, но тогда могут возникнуть другие вызовы.

Одновременно отмечают, что если бы расследование – которое ведется в отношении судна в Украине – происходило в Швеции, факты вероятно подпадали бы под статьи о военных преступлениях, в частности о разграблении.

Прокурор Ларссон отметил, что до окончательного вступления в силу решения суда судно не может быть передано Украине – у другой стороны есть еще три недели для подачи апелляции.

Отметим, при этом украинские чиновники, в частности генпрокурор Руслан Кравченко, сообщают о решении шведского суда как подтверждении ареста судна Caffa – также подтверждая, что это первый случай такого решения иностранного суда в отношении подозреваемого судна по запросу украинской прокуратуры.

В Офисе генпрокурора "Украинской правде" уточнили, что вопрос передачи судна Украине "еще не решен".

Напомним, Швеция остановила и задержала судно Caffa в водах Балтийского моря 6 марта по подозрениям в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. 29 апреля судно было арестовано.

По данным Украины, судно было причастно к перевозкам краденого зерна с оккупированных территорий, в связи с чем находится под санкциями и соответствующим расследованием.

В начале мая команде судна, преимущественно россиянам, позволили покинуть Швецию в сопровождении пограничников, а арестованное Caffa осталось стоять на якоре в порту.