Парламент Словении утвердил правительство во главе с Янезом Яншей

Депутаты Национального собрания Словении утвердили состав кабинета министров четвертого правительства во главе с Янезом Яншей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания RTV SLO.

Национальные собрание утвердило список из 15 министров 49 голосами "за" и 30 "против", тем самым избрав новое правительство Янеза Янши. На заседании присутствовали 79 депутатов. Министры уже принесли присягу перед парламентом.

Первое заседание нового правительства состоится позже, после передачи полномочий предыдущим премьером Робертом Голобом.

Дебаты длились чуть более восьми часов. Оппозиция критически относилась к коалиционному соглашению и кандидатам на министерские посты, которых она считала непрофессиональными. Коалиция, с другой стороны, осветила некоторые действия уходящего в отставку правительства, которые она считала спорными.

За назначение лидера правопопулистской Словенской демократической партии Янеза Янши премьер-министром парламент Словении проголосовал 22 мая.

Напомним, 22 марта либеральное "Движение за свободу" тогда еще действующего премьер-министра Роберта Голоба выиграло выборы с минимальным перевесом, получив 29 мест против 28 у Янши.

Либералам не удалось сформировать большинство после нескольких недель коалиционных переговоров, и в прошлом месяце Голоб признал поражение, смирившись с ролью лидера оппозиции.

Для Янеза Янши этот срок на посту премьера станет четвертым – политик уже возглавлял правительство с 2004 по 2008 год, с 2012 по 2013 год и снова с 2020 по 2022 год. Он также является одним из самых известных националистических лидеров Европы и, по его собственному признанию, сторонником президента США Дональда Трампа.

Подробнее о новом премьер-министре Словении читайте в статье "Европейской правды" Проблемный друг Украины: какие изменения обещает новая власть Словении и где может быть угроза Киеву