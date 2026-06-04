В США допускаются индивидуальные исключения для стран в отношении закупок нефти из РФ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что будущие исключения, которые позволят странам закупать нефть в России, могут предоставляться индивидуально для каждой страны, а не в общем порядке.

Об этом он сказал в четверг, 4 июня, во время выступления перед Комитетом по финансам Палаты представителей, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бессент заявил, что Россия "получила очень незначительный прирост доходов благодаря этим исключениям".

"Я склоняюсь к мнению, что если и будут предоставлены дальнейшие исключения, то они будут касаться конкретных стран, а не носить общий характер. Их нефть всегда шла в Китай, а теперь она может идти к нашим союзникам", – сказал министр финансов США.

Комментарии Бессента прозвучали во время обмена мнениями с республиканцем Брайаном Фицпатриком, который попросил главу Минфина объяснить логику, с которой его ведомство выдает последовательные исключения, чтобы освободить российскую нефть, транспортируемую по морю, от санкций США на фоне войны в Украине.

Фитцпатрик отметил, что многие на Капитолийском холме работают над тем, чтобы "четко дать понять, что незаконная агрессия России не будет нормализована и не получит вознаграждения".

В мае Соединенные Штаты объявили о временном продлении ослабления санкций на российскую нефть, застрявшую в море, чтобы смягчить рост мировых цен.

Напомним, речь идет о временном ослаблении санкций против российской нефти, находящейся в танкерах. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис раскритиковал решение США продлить действие исключения из санкций в отношении продажи российской нефти.

2 июня государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что страна хотела бы в ближайшее время отменить исключения из нефтяных санкций против России.