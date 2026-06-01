Как изменилось правительство Дании и чего теперь ожидать от проукраинской Фредериксен

После необычно длительных коалиционных переговоров в Дании сформировали новое правительство.

Его в третий раз возглавила Метте Фредериксен, которая является одной из самых последовательных союзников Украины в Европе.

Хотя пост премьера остается за Фредериксен, политический курс ее нового правительства изменится. Прежде всего из-за того, что коалиция сместилась левее. Если ее предыдущее правительство включало правоцентристов, то нынешний состав в политическом спектре уже.

О новом правительстве Дании и том, чего от него ожидать Украине, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Украина как приоритет: как Фредериксен снова возглавила правительство Дании и как изменится ее политика. Далее – краткое изложение статьи.

После длительных политических баталий сформировать правительство большинства Метте Фредериксен не удалось. В итоге в кабинет вошли её Социал-демократическая партия, Социалистическая народная партия, Социал-либеральная партия и центристская партия "Умеренные".

Это будет правительство меньшинства. У новой коалиции 82 мандата в 179-местном Фолькетинге – тогда как для классического большинства необходимо не менее 90.

Чтобы обеспечить стабильность, коалиционным партиям пришлось пойти на тактический союз с "Единым списком" – самой левой политической силой в парламенте. Она не вошла в правительство, но пообещала поддержку в обмен на пакет социальных и экологических мер, которые уже отражены в коалиционной программе.

Сохранение поста министра иностранных дел за Ларсом Лёкке Расмуссеном сигнализирует о продолжении нынешнего внешнеполитического курса Копенгагена.

На пост министра обороны назначен Йеппе Бруус, который до этого занимал должность министра по вопросам "зеленой" трансформации. У него нет четкого оборонного опыта.

Новый кабинет в Копенгагене окрестили "правительством четырехлистного клевера": и из-за четырех партий, вошедших в его состав, и из-за явного "зеленого" акцента в программе.

В целом новая правительственная программа Дании значительно левее и "зеленее", чем у предыдущего правительства.

Компромиссом с более левыми партнерами стало четкое обязательство соблюдать международное право и конвенции.

Несмотря на левоцентристскую направленность коалиции, Дания не отказывается от своего жесткого курса в отношении миграции.

Премьер-министр уже объявила, что в вопросах, касающихся обороны и безопасности, она рассчитывает на парламентское сотрудничество с правыми партиями.

Коалиционная программа подтверждает намерение Дании и в дальнейшем оказывать твердую поддержку Киеву. Более того, новое правительство прямо признает успехи Украины в сфере оборонных инноваций и заявляет о готовности учиться на украинском опыте.

Что касается поддержки украинской евроинтеграции, тоже есть положительные сигналы.

В части программы, касающейся расширения ЕС, указано, что Дания должна помогать в проведении реформ и укреплении демократических институтов, чтобы страны-кандидаты могли соответствовать критериям вступления. При этом Украина – единственное государство-кандидат, которое упомянуто в программе напрямую.

Впрочем, вопрос безопасности для нового правительства не сводится только к России и поддержке Украины.

Документ содержит четкий сигнал президенту США Дональду Трампу, который вернул тему Гренландии в международную повестку дня: "Правительство будет твердо отстаивать принципы суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение королевства".

Новый кабинет обещает в полной мере привлекать правительство Гренландии к принятию внешнеполитических решений, касающихся острова, а также делает ставку на более сильную Европу, способную самостоятельно отвечать за собственную безопасность.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Украина как приоритет: как Фредериксен снова возглавила правительство Дании и как изменится ее политика.