Глава МИД Словакии передал Украине медицинское оборудование на сумму в сотни тысяч евро

Словацкая Республика продолжает оказывать практическую гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему от войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Во время визита в Военно-медицинский клинический центр в Виннице в пятницу глава МИД Словакии Юрай Бланар передал современное диагностическое оборудование на сумму более 343 000 евро.

"Война приносит боль, страдания и смерть. Однако именно больницы дают надежду тем, кто непосредственно пострадал от войны. Медицинский персонал здесь выполняет чрезвычайно профессиональную работу, я хочу выразить им свое огромное уважение, поклониться их усилиям и радуюсь, что нам удалось доставить самое современное диагностическое оборудование в эту клинику благодаря словацкой гуманитарной поддержке", – подчеркнул Бланар во время визита в медицинское учреждение.

Глава словацкой дипломатии заявил, что Украина является приоритетной страной-партнером Словацкой Республики в сфере сотрудничества по вопросам развития. Правительство Словакии приняло решение предоставить официальную помощь в области развития в виде трех медицинских приборов для двух украинских медицинских учреждений общей стоимостью более 340 тысяч евро.

Словакия передала два аппарата в Военно-медицинский клинический центр в Виннице – цифровой скрининговый маммограф с томосинтезом и стоматологический комплект с цифровым рентгеном. Еще один мобильный цифровой рентген-аппарат получил Национальный институт кардиохирургии им. М. М. Амосова в Киеве.

"Я очень рад, что Словацкая Республика может в пределах своих возможностей способствовать улучшению медицинского обслуживания в Украине. Мне приятно, что сами врачи и медицинский персонал выразили удовлетворение тем, что в их распоряжении есть самое современное диагностическое оборудование", – отметил словацкий министр.

Вместе с тем он высоко оценил профессиональный уровень медицинского клинического центра, который оказывает помощь военнослужащим и гражданским пациентам. Особенно он отметил научную деятельность, направленную на лечение тяжелых травм, и уникальные процедуры, помогающие предотвратить ампутации. По мнению главы словацкой дипломатии, представленные результаты являются чрезвычайно ценными также с точки зрения дальнейшего профессионального сотрудничества и обмена опытом между словацкими и украинскими медиками.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о работе между Украиной и Словакией над датой и местом проведения следующего раунда межправительственных консультаций.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что межправительственные консультации Украины и Словакии могут состояться до конца июня в Киеве или Братиславе.