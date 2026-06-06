Трамп хочет сократить штат Национальной разведки США
Президент Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы его новый исполняющий обязанности директора Национальной разведки Билл Пулте сократил штат ведомства.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 5 июня, цитирует AP, передает "Европейская правда".
Трамп считает, что численность ведомства "слишком велика уже слишком долго".
"Если он сократит штат, я не буду против. Он прекрасно справится с этой задачей. Он будет пристально следить за этим, но Билл Пулте очень хорош, он очень талантлив", – сказал американский президент.
Трамп сообщил, что Пулте останется на посту в зависимости от того, сколько времени понадобится для утверждения его преемника.
Кроме того, президент США также отметил, что рассматривает пятерых кандидатов. По его словам, они "все очень хороши".
Трамп во вторник, 2 июня, объявил, что назначает Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Стоит отметить: 22 мая американский президент объявил, что исполняющим обязанности директора Национальной разведки США станет бывший офицер ЦРУ Аарон Лукас. Глава ведомства Тулси Габбард сообщила, что ее отставка вступит в силу 30 июня.
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