Європарламент зняв імунітет зі скандальної румунської депутатки Шошоаке

Європарламент 28 квітня проголосував за зняття імунітету зі скандальної румунської депутатки Діани Шошоаке за клопотанням Румунії, де їй загрожує низка звинувачень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Digi24 та Romania Journal.

На засіданні у четвер євродепутати проголосували за зняття імунітету з Шошоаке, що раніше підтримали на засіданні профільного комітету, для її притягнення до відповідальності у Румунії.

У Румунії проти Шошоаке висунули загалом 11 звинувачень, зокрема про пропаганду руху "легіонерів", просування культу воєнних злочинців та заперечення Голокосту.

Діана Шошоаке порівняла процес проти себе з репресіями сталінських часів та обурилася тим, що деякі євродепутати, яких вона вважала однодумцями, підтримали рішення.

"Зараз я збираюся оскаржувати цю ситуацію у Суді ЄС, у мене вже готові всі документи. Те, що зараз відбувається у Європарламенті – безпрецедентно",- заявила Шошоаке.

Також вона стверджує, що Європарламент дав згоду на притягнення до відповідальності не за усіма звинуваченнями – без тих, що стосуються її заяв у Європарламенті, і заявляє, що так само її мали би не притягувати до відповідальності за сказане у стінах румунського парламенту.

Під час окремого голосування Європарламент позбавив імунітету чотирьох депутатів з Польщі, зокрема українофоба Брауна.