Одіозна румунська депутатка пригрозила "переламати ноги" Зеленському

Ультраправа депутатка Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке похизувалась, як у 2023 році не дала Володимиру Зеленському виступити в румунському парламенті, та пообіцяла, що наступного разу йому "ноги переламає".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Шошоаке.

Румунська євродепутатка озвучила погрози в бік Зеленського під час зустрічі з учасниками Міжнародної асоціації "Друзі Росії", яку очолює путінофіл Пʼєтро Страмецці, у Москві.

Там Шошоаке перебувала зокрема на святкуванні 20-річчя пропагандистського каналу RT, де виступав і Владімір Путін.

Під час зустрічі Шошоаке згадала про "напружені події" під час візиту Зеленського в Румунії в жовтні 2023 року, зокрема як їй "вдалося зупинити" його виступ у парламенті.

"Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю! Нехай не сміє виголошувати промову в моєму парламенті. Чому я кажу "мій парламент"? Тому що Конституція Румунії говорить, що ми, парламентарі, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу", – сказала вона.

Одіозна депутатка також повторила байку про "понад мільйон румунів", які проживають в Україні і яким "не дозволяють розмовляти румунською мовою, не дозволяють молитися, їм заборонено православ'я".

"Зустріч закінчилася оплесками, молоді учасники оцінили силу промови, чіткість аргументів і глибину християнського та націоналістичного послання, переданого румунською євродепутаткою", – похвалила себе Шошоаке наприкінці.

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками. На батьківщині румунська євродепутатка перебуває під слідством за 11 злочинами, серед яких – пропаганда "культу воєнних злочинів" і заперечення Голокосту.

Шошоаке за рішенням СБУ заборонили в’їзд в Україну на три роки.